In evidenza

In primo piano dall'Ente

Servizio PagoPA

Pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione.

Approfondisci

Conferenze di Servizio

Sezione documentale della Conferenza e relativi progetti.

Approfondisci

Avvisi Trasporti

Notizie ed aggiornamenti periodici sui Bandi di esame.

Approfondisci

Procedure ambientali

Notizie ed aggiornamenti periodici sulle Procedure.

Avvisi Ambientali

Derivazione acque

Informazioni e dettagli sull'approvvigionamento idrico.

Approfondisci

Avvisi al pubblico

Notizie ed aggiornamenti periodici sugli Avvisi pubblici.

Approfondisci

Autorizzazioni paesaggistiche

Modulistica per le procedure ordinarie e semplificate.

Approfondisci

Carta dei Servizi

Per orientarsi tra le attività ed i servizi dell'Ente.

Approfondisci

Concessioni e trasporti

Modulistica per concessioni e trasporti eccezionali.

Approfondisci

Spazi e aree pubbliche

Modulistica per autorizzazioni o esposizione pubblicitaria.

Approfondisci

Autorizzazioni Legge sismica

Modulistica oneri istruttori autorizzazione ex-Art. 94 Dpr 380/2001.

Approfondisci

Rischio idrogeologico

Deliberazione del Presidente n. 137 del 5 Settembre 2019.

Scarica il file Pdf

Art. 2, Comma 9bis, Legge 241/1990

Elenco procedimenti in formato tabellare.

Approfondisci

Notizie e Comunicati

Archivio News >>

Banner portale Whistleblowing della Provincia di Foggia

SEGNALAZIONE ILLECITI NELLA P.A.

Canale unico e diretto tra cittadini e responsabile della Prevenzione della Corruzione che consente di monitorare e verificare, con maggiore celerità e trasparenza, le segnalazioni dei cittadini riguardanti fenomeni corruttivi.

Approfondisci
Banner Customer Satisfaction sulle attività ed i servizi offerti dalla Provincia di Foggia

CUSTOMER SATISFACTION

Questionario di gradimento su attività e servizi dell'Ente, utile per esprimere il proprio grado di soddisfazione sull'operato del personale, l'accesso alla documentazione, le informazioni fornite tramite il sito web.

Approfondisci
Banner sezione il territorio di Capitanata

IL TERRITORIO DELLA CAPITANATA

Sezione informativa con cenni geografici, socio-economici e tradizionali sulla Capitanata. Visionabili le dediche di grandi artisti nazionali e le principali informazioni su tutti i Comuni della provincia di Foggia.

Approfondisci