In evidenza

Palazzo Dogana
Panoramica grotta San Michele Arcangelo
Ascoli Satriano, i marmi dipinti: a sinistra TRAPEZOPHOROS, sostegno per mensa con due grifi che azzannano un cervo (IV sec. a.C.); a destra PODANIPTER, la vasca del bacino rituale con tre nereidi (IV sec. a.C.).
Manfredonia: un particolare dell'Abbazia di San Leonardo di Siponto
Parco Nazionale del Gargano: scorcio della Riserva naturale Foresta Umbra.
Pietramontecorvino: sito archeologico di Montecorvino.
Pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione.
Approfondisci
Sezione documentale della Conferenza e relativi progetti.
Notizie ed aggiornamenti periodici sui Bandi di esame.
Notizie ed aggiornamenti periodici sulle Procedure.
Avvisi Ambientali
Informazioni e dettagli sull'approvvigionamento idrico.
Notizie ed aggiornamenti periodici sugli Avvisi pubblici.
Modulistica per le procedure ordinarie e semplificate.
Per orientarsi tra le attività ed i servizi dell'Ente.
Modulistica per concessioni e trasporti eccezionali.
Modulistica per autorizzazioni o esposizione pubblicitaria.
Modulistica oneri istruttori autorizzazione ex-Art. 94 Dpr 380/2001.
Deliberazione del Presidente n. 137 del 5 Settembre 2019.
Scarica il file Pdf
Elenco procedimenti in formato tabellare.
Approfondisci
Archivio News >>
Canale unico e diretto tra cittadini e responsabile della Prevenzione della Corruzione che consente di monitorare e verificare, con maggiore celerità e trasparenza, le segnalazioni dei cittadini riguardanti fenomeni corruttivi.
Questionario di gradimento su attività e servizi dell'Ente, utile per esprimere il proprio grado di soddisfazione sull'operato del personale, l'accesso alla documentazione, le informazioni fornite tramite il sito web.
Sezione informativa con cenni geografici, socio-economici e tradizionali sulla Capitanata. Visionabili le dediche di grandi artisti nazionali e le principali informazioni su tutti i Comuni della provincia di Foggia.